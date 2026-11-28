奥地利贸易公司凭借十几年的历练掌握了国际贸易市场实际操作技能，因此能够在进出口商务中如鱼得水。过境贸易，即某一奥地利企业为两个境外市场起连接作用，这一作用的意义日渐重大。
由于对中欧及东欧市场的十分了解，奥地利贸易公司业务非常出色。奥地利外贸公司活跃于全球各大市场，其高度的灵活性、在客户期望的时间和地点提供货物及相应技术的能力，都使奥地利外贸企业被看作是可信赖、可托付的合作伙伴。
奥地利外贸是一则真实的成功案例： 2006 年奥地利进出口贸易额均冲破了 1 ， 000 亿欧元大关。工作岗位中每三个就有一个与外贸有着直接或间接的关系。据联邦对外贸易委员会估算，外贸公司在进口总额中占 30% ，出口总额中所占份额也达到 30% ，而且 联邦外贸委员会 对奥地利外贸明年的增长形势也持乐观态度，其中很大一部分要依赖于过境贸易。
根据 联邦外贸委员会 的估算，过境贸易为奥地利带来的新创造价值最高可达 20 至 30 亿欧元。近年来奥地利外贸公司的实际操作技能一直是其出口贸易获得成功的重要基石。
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在踏上一条未知的、艰难的路途时，最好有经验丰富的伙伴给您提醒。与奥地利外贸企业结成伙伴关系进行合作，在很多情况下是出口市场上最具经济意义的选择方案。
无论在本国还是在国际范围内，与奥地利外贸企业合作都具有许多优势：
- 可以在市场开拓及市场加工时将风险降至最小限度
- 充分利用奥地利外贸企业多年来获得的贸易实际操作技能
- 建立市场之间的桥梁，且不受时空限制
- 获得融资理财策略和逻辑的相关知识技能
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