奥地利贸易公司凭借十几年的历练掌握了国际贸易市场实际操作技能，因此能够在进出口商务中如鱼得水。过境贸易，即某一奥地利企业为两个境外市场起连接作用，这一作用的意义日渐重大。

由于对中欧及东欧市场的十分了解，奥地利贸易公司业务非常出色。奥地利外贸公司活跃于全球各大市场，其高度的灵活性、在客户期望的时间和地点提供货物及相应技术的能力，都使奥地利外贸企业被看作是可信赖、可托付的合作伙伴。