奥地利的总面积为83,883平方公里，地处欧洲腹地，周围有8个邻国：

德国

捷克共和国

斯洛伐克

匈牙利

斯洛文尼亚

意大利

列支敦士登以及

瑞士。





奥地利属于中欧时区。

奥地利最重要的人口稠密地区是联邦首都维也纳 （人口： 2,028.289人, 01.01.2025） 以及州府：

格拉茨（人口：30,53 万人, 01.01.2025）

林茨（人口：21,36 万人, 01.01.2025）以及

萨尔茨堡（人口：15,77万人, 01.01.2025）。





上陶恩山国家公园（Hohe Tauern）的格劳斯格劳克纳（Großglockner）山海拔 3,798 米 ，是奥地利最高的山脉。

气候

奥地利夏季平均气温在 20°C 左右，最高气温可达 35°C 。冬季最低气温为 – 15°C ，平均气温为 -4°C 左右。山区降雪尤其多。降水主要分布在5月以及6月。



水域

多瑙河是奥地利最重要的内河航道。布尔根兰州的新希德尔湖 （Neusiedler See） 是奥地利最大的湖泊。新希德尔湖的总面积为315平方公里， 77 ％位于奥地利境内，其余部分位于匈牙利境内。 阿特湖（Attersee ） 的面积为46平方公里， 特劳恩湖 （Traunsee） 的面积为24平方公里。波登湖 （Bodensee） 总面积为536平方公里，其中24平方公里位于奥地利境内。



矿产资源

奥地利自产下列矿产资源：

铁矿

褐煤

石油以及天然气

菱镁矿

石英砂

石膏

铅矿以及锌矿砂

石墨以及高岭土





采盐在奥地利的地位也非常重要。木材也是奥地利的重要原料之一。

