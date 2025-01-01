奥地利的总面积为83,883平方公里，地处欧洲腹地，周围有8个邻国：
- 德国
- 捷克共和国
- 斯洛伐克
- 匈牙利
- 斯洛文尼亚
- 意大利
- 列支敦士登以及
- 瑞士。
奥地利属于中欧时区。
奥地利最重要的人口稠密地区是联邦首都维也纳 （人口： 2,028.289人, 01.01.2025） 以及州府：
- 格拉茨（人口：30,53 万人, 01.01.2025）
- 林茨（人口：21,36 万人, 01.01.2025）以及
- 萨尔茨堡（人口：15,77万人, 01.01.2025）。
上陶恩山国家公园（Hohe Tauern）的格劳斯格劳克纳（Großglockner）山海拔 3,798 米 ，是奥地利最高的山脉。
气候
奥地利夏季平均气温在 20°C 左右，最高气温可达 35°C 。冬季最低气温为 – 15°C ，平均气温为 -4°C 左右。山区降雪尤其多。降水主要分布在5月以及6月。
水域
多瑙河是奥地利最重要的内河航道。布尔根兰州的新希德尔湖 （Neusiedler See） 是奥地利最大的湖泊。新希德尔湖的总面积为315平方公里， 77 ％位于奥地利境内，其余部分位于匈牙利境内。 阿特湖（Attersee ） 的面积为46平方公里， 特劳恩湖 （Traunsee） 的面积为24平方公里。波登湖 （Bodensee） 总面积为536平方公里，其中24平方公里位于奥地利境内。
矿产资源
奥地利自产下列矿产资源：
- 铁矿
- 褐煤
- 石油以及天然气
- 菱镁矿
- 石英砂
- 石膏
- 铅矿以及锌矿砂
- 石墨以及高岭土
采盐在奥地利的地位也非常重要。木材也是奥地利的重要原料之一。