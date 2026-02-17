航线

开通国内外航线的重要机场：

机场换乘

可以搭乘 CAT 机场快捷列车从维也纳市中心（Wien Mitte）到维也纳机场。全程所需时间为 16 分钟。

也可以搭乘机场大巴从火车西站, Schwedenplatz 和 Kagran 到机场。



或者还可以在维也纳机场搭乘机场出租车。而机场出租车必须事先预定，空驶车费固定（包括行李），不计附加费。

铁路

国际铁路线发达，可以通往几乎所有欧洲国家。

每日汽车列车





汽车

奥地利的街道交通规则以及交通示意标志与其它欧洲国家大致相同。 奥地利的所有高速公路以及快车道都需要支付养路费。 而奥地利封锁点之外的公路，司机在行车时必须携带警戒背心，血醇不得超过 0. 5 ‰。行车时必须系好安全带。

在一般情况下，允许最高速度（在没有其它限速交通示意标志的情况下）：

本地：路标之间：50公里/小时

外地公路：100公里/小时

高速公路：130公里/小时





出租车

大城市的出租车都装有经官方检定的计价表 。按照行驶公里数以及行驶时间计价。

船

多瑙河上，各个河段上都有轮船。此外，奥地利各湖上都设有专线以及度假线。

公交车

ÖBB邮政公共汽车有限公司在奥地利境内运营着800条公交线路以及21.100火车站。基本上所有的旅游景点都可以搭乘公共汽车抵达。

缆车

奥地利约有 3.000 辆缆车，滑雪缆车和上山吊车。