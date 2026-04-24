平面媒体
奥地利最著名的经济类日报是：
最重要的经济类杂志是：
除了印刷版，所有主要出版社还提供网络版。
发行量最多的日报是“ Neue Kronen Zeitung （新皇冠报）”（覆盖率 20,9% ）， 其次是“ Heute （奥地利报）”，“ Kleine Zeitung （小报）, „Der Standard“ , „Österreich“ 以及 Kurier （使者报）”。
广播以及电视
除了奥地利国家广播电台（ORF），奥地利还有众多私营广播电台，尤其是在城市地区。
ORF拥有6个国家公共电视频道（分别是ORF1台，ORF2台，ORF3文化频道，ORF体育+频道，3sat台和ORF欧洲2台）。ATV、PULS 4 和 ServusTV 是可以在全国播出的私人电视频道，，此外还有一些地方电视台。国外的一些公共以及私人电视台也占有很大的市场份额，其卫星信号接收已经在奥地利普及。
|主要电视台的市场份额 (2025)
|ORF2
|20,8 %
|ORFeins
|10,8 %
|ServusTV
|4,7 %
| ZDF
|4,5 %
|RTL
|3,7 %
| VOX
|3,6 %
|ARD
|3,1 %
| PULS 4
|2,7 %
|ATV
|2,6 %
|SAT.1
|2,3 %
|PRO7
|2,3 %