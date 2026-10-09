Acredia Versicherung AG
Kısa bilgi
Yüzde 55 pazar payı ve 29,9 milyar Avro toplam yükümlülük: ACREDIA Avusturya'nın önde gelen kredi sigortası kuruluşu olup, ülke içinde ve dışındaki alacakları korumaktadır. Sigortalınız için riskleri göz altında tutar ve müşterilerden biri ödeme yapamadığında devreye girer.
Yüzde 55 pazar payı ve 29,9 milyar Avro toplam yükümlülük: ACREDIA Avusturya'nın önde gelen kredi sigortası kuruluşu olup, ülke içinde ve dışındaki alacakları korumaktadır. Sigortalınız için riskleri göz altında tutar ve müşterilerden biri ödeme yapamadığında devreye girer.
ACREDIA Grubu'nun cirosu 89,1 milyon ...
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Genel Merkez
Acredia Versicherung AG
Drorygasse 1/1/1.3
1030 Wien
Avusturya
1030 Wien
Avusturya
Acredia Versicherung AG
Sackstrasse 27
8010 Graz
Avusturya
8010 Graz
Avusturya
Acredia Versicherung AG
Promenade 23
4020 Linz
Avusturya
4020 Linz
Avusturya
Acredia Versicherung AG
Brixner Straße 3
6020 Innsbruck
Avusturya
6020 Innsbruck
Avusturya