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Acredia Versicherung AG

Kısa bilgi
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Yüzde 55 pazar payı ve 29,9 milyar Avro toplam yükümlülük: ACREDIA Avusturya'nın önde gelen kredi sigortası kuruluşu olup, ülke içinde ve dışındaki alacakları korumaktadır. Sigortalınız için riskleri göz altında tutar ve müşterilerden biri ödeme yapamadığında devreye girer.

ACREDIA Grubu'nun cirosu 89,1 milyon ...

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