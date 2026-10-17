Admonter Holzindustrie AG
Kısa bilgi
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG, yaklaşık 280 çalışanı ve yıllık 69 milyon € (2021) cirosu olan uluslararası bir şirkettir, yüksek kaliteli doğal ahşap ürünleri konusunda faaliyet göstermektedir ve yalnızca Admont'taki tesiste üretim yapmaktadır.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG, yaklaşık 280 çalışanı ve yıllık 69 milyon € (2021) cirosu olan uluslararası bir şirkettir, yüksek kaliteli doğal ahşap ürünleri konusunda faaliyet göstermektedir ve yalnızca Admont'taki tesiste üretim yapmaktadır.
Kısaca her döneme uygun denebilecek Admonter ürünleri tamamen doğal bir ...
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Genel Merkez
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Avusturya
8911 Admont
Avusturya