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Admonter Holzindustrie AG

Kısa bilgi
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ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG, yaklaşık 280 çalışanı ve yıllık 69 milyon € (2021) cirosu olan uluslararası bir şirkettir, yüksek kaliteli doğal ahşap ürünleri konusunda faaliyet göstermektedir ve yalnızca Admont'taki tesiste üretim yapmaktadır.

Kısaca her döneme uygun denebilecek Admonter ürünleri tamamen doğal bir ...

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Genel Merkez

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Avusturya
+43361333500
+4336133350117
info@admonter.at
http://www.admonter.com
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