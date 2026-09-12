ATM Recyclingsystems GmbH
Kısa bilgi
Arnold Technologie für Metallrecycling ATM, 80 yıldan uzun bir süreye dayanan tecrübesiyle, ASCO Group International bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkettir. ATM ikincil hammaddelerin hazırlanması için ihtiyaç duyulan metal geri dönüşüm sistemlerini dünya genelinde geliştirir, planlar, üretir ve servis hizmetleri ...
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Genel Merkez
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Avusturya
8753 Fohnsdorf
Avusturya