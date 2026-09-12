ATM Recyclingsystems GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – TÜM DÜNYADA SİZİN İÇİN

ADVANTAGE AUSTRIA, 70‘den fazla ülkede 100’e yakın ofisiyle, Avusturyalı şirketler ve uluslararası iş ortakları için çok geniş bir yelpazede hizmetler sunar. Yaklaşık 800 çalışanı ve 35 danışmanı ile sizler için doğru tedarikçiyi ve iş ortağını Avusturya’da bulma konusunda yardımcı olur. Ticari bağlantılar sağlamak için her yıl yaklaşık 800 etkinlik düzenliyoruz. ADVANTAGE AUSTRIA tarafından sağlanan diğer hizmetler ise Avusturyalı ithalatçı, temsilci ve dağıtım ağı irtibatlarını sağlamaktan, Avusturya pazarına girme ve bölgenin ekonomik konumu hakkında bilgi vermeye kadar uzanır.



ADVANTAGE AUSTRIA, dünya çapında Avusturya şirketlerinin ürün ve hizmetlerini tanıtarak, Avusturya dışındaki şirket ve kuruluşların Avusturya şirketleri ile güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olarak ve Avusturya'dan ve dünyadan en iyi beyinlerin ve yeniliklerin değişimini teşvik ederek uluslararası iş fırsatları yaratır.



BU SAYFA HAKKINDA

www.advantageaustria.org Avusturya ekonomisinin yurt dışındaki resmi web sitesidir. Bu sitede ihracat, ithalat ve uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen firmalar kendilerini tanıtma fırsatı bulabilirler. Farklı sektörlerden çeşitli fırsatlar sunulan firmalar ile irtibata geçmek istiyorsanız ülkenizde bulunan temsilciliğimiz ile irtibata geçin.