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ATM Recyclingsystems GmbH

Kısa bilgi
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Arnold Technologie für Metallrecycling ATM, 80 yıldan uzun bir süreye dayanan tecrübesiyle, ASCO Group International bünyesinde faaliyet gösteren bir şirkettir. ATM ikincil hammaddelerin hazırlanması için ihtiyaç duyulan metal geri dönüşüm sistemlerini dünya genelinde geliştirir, planlar, üretir ve servis hizmetleri ...

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Genel Merkez

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Avusturya
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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