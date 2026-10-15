AVL List GmbH
Kısa bilgi
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2 Bu ülkede şubeleri bulunan
AVL Arastirma ve Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Sti.
Akpinar Mahallesi, Tuna Cad. Ballica Sok. No:1 Sancaktepe
34885 Istanbul
Türkiye
34885 Istanbul
Türkiye
AVL TR MÜHENDISLIK VE TEST SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. STI.
Esentepe Mah. D100 Güney Yanyol Lapis Han No: 25 D. 2064 Soganlik - Kartal
34870 Istanbul
Türkiye
34870 Istanbul
Türkiye
Genel Merkez
AVL List GmbH
Hans-List-Platz 1
8020 Graz
Avusturya
8020 Graz
Avusturya