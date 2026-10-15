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AVL List GmbH

Kısa bilgi
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AVL, otomobiller, ticari araçlar, sabit motorlar, büyük motorlar ve bunların araca entegrasyonu için tahrik sistemlerinin geliştirilmesi, simülasyonu ve test edilmesi konusunda dünyanın en büyük şirketidir.

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2 Bu ülkede şubeleri bulunan

Genel Merkez

AVL List GmbH
Hans-List-Platz 1
8020 Graz
Avusturya
+433167870
+43316787400
info@avl.com
http://www.avl.com
https://www.linkedin.com/company/avl/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
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