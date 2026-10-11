Binder + Co AG
Kısa bilgi
Binder+Co, boyut küçültme, eleme, ıslak ve ısıl işleme, sınıflandırma, paketleme ve her türlü dökme malın paletlenmesi için makineler ve komple sistemler konusunda uluslararası alanda başarılı bir uzmandır.
Binder+Co, boyut küçültme, eleme, ıslak ve ısıl işleme, sınıflandırma, paketleme ve her türlü dökme malın paletlenmesi için makineler ve komple sistemler konusunda uluslararası alanda başarılı bir uzmandır.
Steiermark'ın Gleisdorf' şehrinde bulunan şirket, cam geri dönüşümünde ve elemesi zor ürünler için eleme ...
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Genel Merkez
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Avusturya
8200 Gleisdorf
Avusturya