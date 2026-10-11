E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Kısa bilgi
1948 yılında kurulmuş bir aile şirketi olan Hawle, ağır armatür üretiminde dünya lideridir. Hawle Österreich Grubu, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri için Avrupa norm ve standartlarına uygun, uzun ömürlü kaliteli armatürler üretmektedir.
1948 yılında kurulmuş bir aile şirketi olan Hawle, ağır armatür üretiminde dünya lideridir. Hawle Österreich Grubu, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri için Avrupa norm ve standartlarına uygun, uzun ömürlü kaliteli armatürler üretmektedir.
İçme suyu sektöründeki benzersiz 10 yıllık kalite garantisi de şirketin ...
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Bu ülkede şubeleri bulunan
Hawle Özkan Makina Elemanlari San. ve Tic. A.S.
10032 Sk. No:27 Atatürk Organized Industrial Zone, Cigli
35620 Izmir
Türkiye
35620 Izmir
Türkiye
Genel Merkez
E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Avusturya
4840 Vöcklabruck
Avusturya