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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Kısa bilgi
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1948 yılında kurulmuş bir aile şirketi olan Hawle, ağır armatür üretiminde dünya lideridir. Hawle Österreich Grubu, içme suyu ve kanalizasyon sistemleri için Avrupa norm ve standartlarına uygun, uzun ömürlü kaliteli armatürler üretmektedir.

İçme suyu sektöründeki benzersiz 10 yıllık kalite garantisi de şirketin ...

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Bu ülkede şubeleri bulunan

Hawle Özkan Makina Elemanlari San. ve Tic. A.S.
10032 Sk. No:27 Atatürk Organized Industrial Zone, Cigli
35620 Izmir
Türkiye
+902323280600
+902323280609
info@oz-kan.com.tr
http://www.oz-kan.com.tr
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Genel Merkez

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Avusturya
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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