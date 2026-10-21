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Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.

Kısa bilgi
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GG Group, enerji ve veri iletiminde liderdir. Tutkuyla.

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Genel Merkez

Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H.
Muthgasse 36
1190 Wien
Avusturya
+431360200
GGcomms@gg-group.com
https://www.gg-group.com/
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