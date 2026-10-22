Head Sport GmbH
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Genel Merkez
6921 Kennelbach
Avusturya
Firma profili
HEAD, 1950'den bu yana yenilikçi tasarımı, teknik mükemmelliği ve spora olan tutkusuyla ön plana çıkmaktadır. HEAD, uluslararası bir marka portföyüne sahiptir:
• HEAD (kış sporları, raket sporları ve yüzme ürünleri)
• PENN (tenis ve raketbol topları)
• TYROLIA (kayak bağları)
• MARES/SSI/rEvo (dalış ekipmanı ve eğitimi)
• LiveAboard (dalış seyahatleri)
• ZOGGS (yüzme ekipmanı)
• INDIGO (kayak ve snowboard ekipmanı)
• AQUALUNG (dalış ve şnorkel ürünleri)
İş Fırsatları
HEAD SKI / AYAKKABI / BAĞLANTI ELEMANLARI – KİRALAMA VE SATIŞ İÇİN ÜST DÜZEY PERFORMANS
HEAD'in profesyonel dağıtım ağı, HEAD ürünlerinin güvenilir ve sorunsuz bir şekilde tedarik edilmesini sağlar, bayilere ve kiralama kuruluşlarına en üst düzeyde hizmet ve destek sunar.
HEAD, kayak kiralama alanında akıllıca düşünülmüş çözümler ve satış için yüksek kaliteli ürünler sunar. Dünyanın en büyük kayak kiralama şirketlerinin çoğu HEAD'e güvenmekte ve HEAD'in uluslararası kiralama ortaklarıyla yıllarca süren işbirliğinden edindiği deneyim ve uzmanlığından yararlanmaktadır.