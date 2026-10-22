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Head Sport GmbH

Kısa bilgi
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HEAD, her seviyeden sporcular için birinci sınıf ve yüksek performanslı spor ekipmanları ve spor giysileri geliştiren dünya çapında lider bir tedarikçidir. Şirketin 5 iş kolu bulunmaktadır.

Şirket arıyor: Ortak

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Genel Merkez

Head Sport GmbH
Wuhrkopfweg 1
6921 Kennelbach
Avusturya
+4355746080
+435574608130
service@shop.head.com
http://www.head.com
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Firma hakkında

Firma profili

HEAD, 1950'den bu yana yenilikçi tasarımı, teknik mükemmelliği ve spora olan tutkusuyla ön plana çıkmaktadır. HEAD, uluslararası bir marka portföyüne sahiptir:
• HEAD (kış sporları, raket sporları ve yüzme ürünleri)
• PENN (tenis ve raketbol topları)
• TYROLIA (kayak bağları)
• MARES/SSI/rEvo (dalış ekipmanı ve eğitimi)
• LiveAboard (dalış seyahatleri)
• ZOGGS (yüzme ekipmanı)
• INDIGO (kayak ve snowboard ekipmanı)
• AQUALUNG (dalış ve şnorkel ürünleri)

ürün resmi
© Head Sport GmbH
temsili resim
© Head Sport GmbH
İş Fırsatları

İş Fırsatları

HEAD SKI / AYAKKABI / BAĞLANTI ELEMANLARI – KİRALAMA VE SATIŞ İÇİN ÜST DÜZEY PERFORMANS

HEAD'in profesyonel dağıtım ağı, HEAD ürünlerinin güvenilir ve sorunsuz bir şekilde tedarik edilmesini sağlar, bayilere ve kiralama kuruluşlarına en üst düzeyde hizmet ve destek sunar.

HEAD, kayak kiralama alanında akıllıca düşünülmüş çözümler ve satış için yüksek kaliteli ürünler sunar. Dünyanın en büyük kayak kiralama şirketlerinin çoğu HEAD'e güvenmekte ve HEAD'in uluslararası kiralama ortaklarıyla yıllarca süren işbirliğinden edindiği deneyim ve uzmanlığından yararlanmaktadır.

temsili resim
© Head Sport GmbH