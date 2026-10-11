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ILF Consulting Engineers

Kısa bilgi
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ILF Group, teknik açıdan zorlu, karmaşık endüstriyel ve altyapı projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında müşterilerini destekleyen, uluslararası alanda faaliyet gösteren, tamamen bağımsız bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir.

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