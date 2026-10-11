ILF Consulting Engineers
Kısa bilgi
ILF Group, teknik açıdan zorlu, karmaşık endüstriyel ve altyapı projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında müşterilerini destekleyen, uluslararası alanda faaliyet gösteren, tamamen bağımsız bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir.
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Genel Merkez
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Avusturya
6063 Rum
Avusturya
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Avusturya
1030 Wien
Avusturya