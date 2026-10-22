JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Kısa bilgi
JOANNEUM RESEARCH, çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları için çözümler ve teknolojiler geliştirir, uluslararası düzeyde en gelişmiş yöntemlerle araştırmalar yapar.
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Genel Merkez
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Avusturya
8010 Graz
Avusturya
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Leonhardstraße 59
8010 Graz
Avusturya
8010 Graz
Avusturya
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Avusturya
8010 Graz
Avusturya
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Franz-Pichler-Straße 30
8160 Weiz
Avusturya
8160 Weiz
Avusturya
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Steyrergasse 17
8010 Graz
Avusturya
8010 Graz
Avusturya
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Neue Stiftingtalstraße 2
8010 Graz
Avusturya
8010 Graz
Avusturya
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
Lakeside B 08a EG
9020 Klagenfurt
Avusturya
9020 Klagenfurt
Avusturya