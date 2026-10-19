Kraus & Naimer Produktion GmbH
Kısa bilgi
Kraus & Naimer elektrik ve şalt ekipmanları teknolojisi alanında uzun yıllardır sektörün lideridir. Yüksek dikey entegrasyon oranı, ürünlerin hafif yapısı, uzun yıllara dayanan know-how, dünya genelinde sahip olduğu sertifikalar ve benzersiz modüler sistem sayesinde sunduğu esnek çözümlerle, Kraus & Naimer sektörde ...
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Genel Merkez
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Avusturya
1180 Wien
Avusturya