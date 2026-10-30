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MTA-Messtechnik GmbH

Kısa bilgi
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MTA Messtechnik GmbH, su ve atık su endüstrisi için yeni teknolojileri araştırmakta ve geliştirmekte olup, teknik olarak inovatif ürünler üretmektedir.

MTA Messtechnik GmbH, içme suyu ağlarının temizlenmesi de dahil, belediyelerin su ve atık su sistemlerinin kontrol ve bakımında kullanılan uygulamalarda lider ...

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Genel Merkez

MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Avusturya
+43421271491
office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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