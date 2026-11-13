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Hexagon | NEXTSENSE

Kısa bilgi
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CALIPRI, dünya çapında teknoloji lideri NEXTENSE tarafından geliştirilmiş olan bir üründür. Otomatik eğik tarama ve dönme düzeltimi özelliğiyle temassız profil ve yüzey ölçümü, kullanıcıdan kaynaklı hataları tümüyle ortadan kaldırmaktadır.

Taşınabilir ve sabit ölçüm ve kontrol sistemleri otomobil karoserilerindeki ...

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Genel Merkez

Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Avusturya
+433162324000
+43316232400599
office.nextsense.mi@hexagon.com
http://www.calipri.net
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