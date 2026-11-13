Hexagon | NEXTSENSE
Kısa bilgi
CALIPRI, dünya çapında teknoloji lideri NEXTENSE tarafından geliştirilmiş olan bir üründür. Otomatik eğik tarama ve dönme düzeltimi özelliğiyle temassız profil ve yüzey ölçümü, kullanıcıdan kaynaklı hataları tümüyle ortadan kaldırmaktadır.
CALIPRI, dünya çapında teknoloji lideri NEXTENSE tarafından geliştirilmiş olan bir üründür. Otomatik eğik tarama ve dönme düzeltimi özelliğiyle temassız profil ve yüzey ölçümü, kullanıcıdan kaynaklı hataları tümüyle ortadan kaldırmaktadır.
Taşınabilir ve sabit ölçüm ve kontrol sistemleri otomobil karoserilerindeki ...
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Genel Merkez
Hexagon | NEXTSENSE
Strassganger Straße 295
8053 Graz
Avusturya
8053 Graz
Avusturya