Türkçe
Seitennavigation
Inhalt

PKF hospitality GmbH

Kısa bilgi
logo

Sektörler

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Genel Merkez

PKF hospitality GmbH
Schubertring 3
1010 Wien
Avusturya
+4315120707
+4315120607
vienna@pkfhospitality.com
https://www.pkfhospitality.com/
vCard