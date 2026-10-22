Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Bu ülkede şubeleri bulunan
06374 Ankara
Türkiye
Genel Merkez
1010 Wien
Avusturya
4021 Linz
Avusturya
Firma profili
Avusturyalı aile şirketi Plasser & Theurer, 70 yılı aşkın süredir ray yapımında standartları belirlemektedir. Demiryolu yapımında öncü rol oynayan şirket, bugüne dek 110 ülkeye 17.800 makine tedarik etmiştir. Şirketin makine programı, demiryolu hatlarının bakımı, yeni inşası ve tadilatı için gerekli olan iş süreçlerinin neredeyse tümünü kapsar. Küresel servis ekibi, 22 ortak şirketle birlikte ürünlerin on yıllara yayılan bir yaşam döngüsüne sahip olmasını sağlamaktadır. Yapay zekâ sayesinde kolay kullanım, uçtan uca çözümler ve iklim dostu tahrikler, yeni ürünleri karakterize etmektedir.
İş Fırsatları
Ray imalatı makineleri
Plasser & Theurer, demiryolu raylarının aşağıda belirtilen imalat ve bakım işleri için makineler ve makine sistemleri sunmaktadır:
- Doldurma
- Balast dağıtımı ve tesviyesi
- Stabilizasyon ve sıkıştırma
- Yatak temizliği
- Yüzey iyileştirme
- Malzeme lojistiği
- Hat yenileme ve yeni hat yapımı
- Makas yenileme ve yeni makas yapımı
- Mobil ray işleme
- Ölçüm çalışmaları
- Katener yapımı
- Üstyapı motorlu taşıyıcıları ile hat bakımı
- Özel görevler