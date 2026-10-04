SANLAS Holding GmbH
Kısa bilgi
Sanlas Holding Ltd. Şti., Avusturya'nın en önemli tıbbî sağlık hizmeti sunucularından biri olup, 12 tıbbî kuruluş ve 2 otel işletmektedir.
Sanlas Holding Ltd. Şti., Avusturya'nın en önemli tıbbî sağlık hizmeti sunucularından biri olup, 12 tıbbî kuruluş ve 2 otel işletmektedir.
Sanlas Holding Ltd. Şti., uluslararası hastalarıyla kalışlarının öncesinde ve sonrasında her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ilgilenmektedir (Vize başvurusu, çeviri ...
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Genel Merkez
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Avusturya
8010 Graz
Avusturya