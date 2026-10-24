STRABAG AG
Kısa bilgi
STRABAG Wassertechnik, CEE/SEE ile Avrupa dışında seçilmiş belirli ülkelerde ağırlıklı olarak atıksu arıtma tesisleri ve içme suyu hazırlama tesisleri, basit katı atık hazırlama tesisleri ile bunlara ait depo yapılarını inşa eder.
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Genel Merkez
STRABAG AG
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Avusturya
1220 Wien
Avusturya
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau
Avusturya
9800 Spittal an der Drau
Avusturya
STRABAG AG
Wiener Straße 24
3382 Loosdorf
Avusturya
3382 Loosdorf
Avusturya
STRABAG AG
Westbahnstrasse 62/1
4614 Marchtrenk
Avusturya
4614 Marchtrenk
Avusturya