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STRABAG AG

Kısa bilgi
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STRABAG Wassertechnik, CEE/SEE ile Avrupa dışında seçilmiş belirli ülkelerde ağırlıklı olarak atıksu arıtma tesisleri ve içme suyu hazırlama tesisleri, basit katı atık hazırlama tesisleri ile bunlara ait depo yapılarını inşa eder.

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