Trotec Laser GmbH
Kısa bilgi
Trotec, neredeyse bütün malzemeler üzerine markalama, kesim ve gravür yapmakta kullanılan lazer makinelerinin dünya çapında lider üreticisidir. Trotec 18 bağlı şirkette 450 çalışan istihdam etmektedir ve satış ağında 113 resmi partner şirketi bulunmaktadır. Böylece Trotec Grubu müşterilerine lazer cihazları ve bu ...
Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Genel Merkez
Trotec Laser GmbH
Freilinger Straße 99
4614 Marchtrenk
Avusturya
4614 Marchtrenk
Avusturya