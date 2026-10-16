Türkçe
Seitennavigation
Inhalt

Trotec Laser GmbH

Kısa bilgi
logo

Trotec, neredeyse bütün malzemeler üzerine markalama, kesim ve gravür yapmakta kullanılan lazer makinelerinin dünya çapında lider üreticisidir. Trotec 18 bağlı şirkette 450 çalışan istihdam etmektedir ve satış ağında 113 resmi partner şirketi bulunmaktadır. Böylece Trotec Grubu müşterilerine lazer cihazları ve bu ...

Sektörler

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Genel Merkez

Trotec Laser GmbH
Freilinger Straße 99
4614 Marchtrenk
Avusturya
+4372422397777
+43664818 6048
+4372422397380
trotec@troteclaser.com
https://www.troteclaser.com
vCard