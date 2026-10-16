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TÜV AUSTRIA GMBH

Kısa bilgi
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1872'de kurulan bağımsız TÜV AUSTRIA Grubu, siber güvenlik, IoT, robotik ve OT güvenliği, sanayi ve altyapı hizmetleri, malzeme testi ve eğitimi, tıbbi teknoloji, elektrik mühendisliği ve çevre korumadan, Endüstri 4.0, karbon ayak izi değerlendirmeleri, personel, ürün ve sistem sertifikaları alanlarına kadar çözümler ...

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Genel Merkez

TÜV AUSTRIA GMBH
Deutschstraße 10
1230 Wien
Avusturya
+430504 54
anfrage.ine@tuv.at
http://www.tuvaustria.com/
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