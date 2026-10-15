voestalpine Rail Technology GmbH
Kısa bilgi
voestalpine Schienen GmbH, 110 yıldan eskiye dayanan üretim geçmişiyle dünyanın en modern ve gelişmiş ray haddehanesidir. Geniş kapsamlı profil ve ürün yelpazesi, karma trafik, ağır yük, metro, tramvay ve makas imalatı gibi her çeşit uygulama alanının bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
voestalpine Schienen GmbH, 110 yıldan eskiye dayanan üretim geçmişiyle dünyanın en modern ve gelişmiş ray haddehanesidir. Geniş kapsamlı profil ve ürün yelpazesi, karma trafik, ağır yük, metro, tramvay ve makas imalatı gibi her çeşit uygulama alanının bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
120 m.'lik ultra uzun ...
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Genel Merkez
voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Avusturya
8700 Leoben
Avusturya