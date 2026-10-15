Türkçe
Seitennavigation
Inhalt

voestalpine Rail Technology GmbH

Kısa bilgi
logo

voestalpine Schienen GmbH, 110 yıldan eskiye dayanan üretim geçmişiyle dünyanın en modern ve gelişmiş ray haddehanesidir. Geniş kapsamlı profil ve ürün yelpazesi, karma trafik, ağır yük, metro, tramvay ve makas imalatı gibi her çeşit uygulama alanının bütün ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

120 m.'lik ultra uzun ...

Sektörler

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Bu şekilde temasa geçebilirsiniz

Genel Merkez

voestalpine Rail Technology GmbH
Kerpelystraße 199
8700 Leoben
Avusturya
+435030426
+4350304664981
info.schienen@voestalpine.com
https://www.voestalpine.com/railway-systems
vCard