Werner & Weber GmbH
Kısa bilgi
Werner & Weber şirketi 30 yıldan uzun bir süredir yenilikçi atık toplama ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, aynı zamanda atık bertaraf tesislerinin projelendirilmesi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir.Programımızda konteynırlarda sıkıştırma yapmak için mobil ve sabit atık preslerin, atık aktarma ...
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Genel Merkez
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Avusturya
2474 Gattendorf
Avusturya