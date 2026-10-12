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Werner & Weber GmbH

Kısa bilgi
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Werner & Weber şirketi 30 yıldan uzun bir süredir yenilikçi atık toplama ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, aynı zamanda atık bertaraf tesislerinin projelendirilmesi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir.Programımızda konteynırlarda sıkıştırma yapmak için mobil ve sabit atık preslerin, atık aktarma ...

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Genel Merkez

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Avusturya
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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