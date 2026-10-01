Avusturya, WorldSkills 2026’da 10 madalya kazandı

WorldSkills her 2 yılda bir düzenlenmektedir. Meslekler dünya şampiyonasında dünyanın dört bir yanından genç meslek profesyonelleri öğrendikleri becerileri sergilemektedir. 60’tan fazla disiplinde bilgi ve becerilerini uygulayan katılımcılar, 4 gün boyunca kendi meslek alanlarına ilişkin görev ve projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu yıl 48’incisi düzenlenen WorldSkills’in ev sahibi Çin’in Şanghay kenti oldu.

Team Austria bu yıl 10 madalya ile büyük bir başarı elde etti: 4 gümüş ve 6 bronz madalya. Bu kez altın madalya kazanmak ne yazık ki mümkün olmadı. Podyuma çıkmayı başaramayan ancak üstün performans sergileyen (800 üzerinden en az 700 puan alan) katılımcılara da değerli bir takdir ödülü veriliyor: Medallion for Excellence. Bu yıl söz konusu “Medals for Excellence” ödüllerinden 20’si Avusturya’ya gitti.

© SkillsAustria/Wieser/Slovencik





Rekabet oldukça yüksek ve finalde, sporda olduğu gibi, küçük bir şans faktörü de belirleyici oluyor. Çin bu yıl da ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avusturya uluslararası sıralamada 7’nci, Avrupa sıralamasında ise İsviçre ve Fransa’nın ardından 3’üncü sırada yer aldı. 80 ülkeden yaklaşık 1.400 katılımcının yer aldığı bir organizasyonda bu, Team Austria’nın gurur duyabileceği büyük bir başarıdır. Avusturya’dan genç meslek profesyonelleri, azim ve tutkuyla mesleki becerilerini mesleki eğitimin en büyük sahnesinde sergiledi ve Avusturya’yı bir eğitim ve mesleki eğitim merkezi olarak başarıyla temsil etti.



ADVANTAGE AUSTRIA, Avusturya takımını ve özellikle ödül alan tüm katılımcıları başarılarından dolayı kutlar!





© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Bir sonraki WorldSkills 2028 yılında Japonya’nın Aichi kentinde düzenlenecek.

Bundan önce ise 2027 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde EuroSkills düzenlenecek.