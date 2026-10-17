Áustria no Salão do Estudante 2026

Venha conhecer as instituições austríacas participantes!

A Áustria estará presente este ano no Salão do Estudante em São Paulo. Se você sonha em estudar no exterior, não perca a oportunidade de conhecer as opções de ensino superior oferecidas por instituições austríacas, reconhecidas internacionalmente pela qualidade acadêmica, inovação e tradição.





Durante o evento, você poderá tirar dúvidas com nossos especialistas e obter informações sobre cursos de graduação, pós-graduação, oportunidades de bolsas de estudo, requisitos para candidatura, além de dicas sobre a vida estudantil na Áustria. Haverá também um apresentação especial sobre “Estudar na Áustria”, com orientações detalhadas para quem deseja dar esse passo internacional.





Por que escolher a Áustria?





Excelência acadêmica: Universidades com tradição e reconhecimento mundial.

Universidades com tradição e reconhecimento mundial. Ambiente multicultural: Estude em um país no coração da Europa, com estudantes de diversas nacionalidades.

Estude em um país no coração da Europa, com estudantes de diversas nacionalidades. Oportunidades de bolsas: Diversos programas de apoio financeiro para estudantes internacionais.

Diversos programas de apoio financeiro para estudantes internacionais. Qualidade de vida: Cidades austríacas estão entre as melhores do mundo para se viver





Faça o download do nosso Catálogo Oficial da Áustria (PDF, 3.6MB) na Salão do Estudante 2026.







Venha conversar conosco no Salão do Estudante, tire suas dúvidas e descubra como a Áustria pode ser o próximo destino do seu futuro acadêmico!





Para já ir estudando: https://studyinaustria.at/en



