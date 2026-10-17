Áustria no Salão do Estudante 2026
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Centro de Convenções Frei Caneca - 5º andar
R. Frei Caneca, 569 - Bela Vista
São Paulo
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A Áustria estará presente este ano no Salão do Estudante em São Paulo. Se você sonha em estudar no exterior, não perca a oportunidade de conhecer as opções de ensino superior oferecidas por instituições austríacas, reconhecidas internacionalmente pela qualidade acadêmica, inovação e tradição.
Durante o evento, você poderá tirar dúvidas com nossos especialistas e obter informações sobre cursos de graduação, pós-graduação, oportunidades de bolsas de estudo, requisitos para candidatura, além de dicas sobre a vida estudantil na Áustria. Haverá também um apresentação especial sobre “Estudar na Áustria”, com orientações detalhadas para quem deseja dar esse passo internacional.
Por que escolher a Áustria?
- Excelência acadêmica: Universidades com tradição e reconhecimento mundial.
- Ambiente multicultural: Estude em um país no coração da Europa, com estudantes de diversas nacionalidades.
- Oportunidades de bolsas: Diversos programas de apoio financeiro para estudantes internacionais.
- Qualidade de vida: Cidades austríacas estão entre as melhores do mundo para se viver
Faça o download do nosso Catálogo Oficial da Áustria (PDF, 3.6MB) na Salão do Estudante 2026.
Venha conversar conosco no Salão do Estudante, tire suas dúvidas e descubra como a Áustria pode ser o próximo destino do seu futuro acadêmico!
Para já ir estudando: https://studyinaustria.at/en
Encontre-se com 6 empresas austríacas
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Empresas participantes
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Bruce Scheidl
Key Account Manager - International Recruiting