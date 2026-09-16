Áustria como localização atrativa para headquarters internacionais

O grupo tecnológico japonês Canon está expandindo sua estrutura organizacional na Europa. A nova região abrange 26 países da Europa Central e Oriental, Ásia Central, Cáucaso e região oriental do Mediterrâneo. No futuro, suas atividades comerciais serão administradas a partir de Viena.

A Canon está longe de ser a única empresa internacional que conhece as vantagens da capital austríaca: localização central, conexão internacional, estabilidade econômica e fácil acesso aos mercados da Europa Central e Oriental reforçam os benefícios do lado empresarial. Alta qualidade de vida, custos de vida equilibrados, internacionalidade e segurança somam pontos do ponto de vista dos colaboradores de uma localidade.

De acordo com um estudo da Wirtschaftsuniversität Wien (Universidade de Economia e Negócios de Viena), mais de um quarto de todas as sedes corporativas na Áustria pertence a uma empresa cuja sede global está localizada fora da Áustria. Foram identificadas mais de 450 sedes internacionais, das quais mais de 40% estão estabelecidas em Viena. Entre as matrizes estão nomes de destaque como Boehringer Ingelheim, Henkel, Takeda, Siemens e o BMW Group, que confiam no coração pulsante da Europa.

Para empresas de países vizinhos como Alemanha e Suíça, uma sede na Áustria é particularmente vantajosa devido à proximidade geográfica. Na lista dos 10 países mais importantes de matrizes estrangeiras, eles ocupam o primeiro e o segundo lugares. No entanto, não são apenas as empresas europeias que se beneficiam ao estabelecer uma sede na Áustria: os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar, enquanto o Japão aparece na sétima posição. 17% das sedes desse ranking de países pertencem a empresas de mercados não europeus. Isso reforça a posição estratégica geralmente atrativa de uma central de comando na Áustria.

Seja para uma integração regional, a gestão de uma unidade de negócios, uma central de cooperação transnacional ou algo semelhante, a Áustria é uma boa localização para negócios internacionais.