Viena recebe a invest.austria conference 2026, principal encontro do ecossistema de investimentos da Áustria

No dia 4 de novembro de 2026, Viena sediará a invest.austria conference 2026, considerada o principal encontro do ecossistema de investimentos da Áustria. O evento acontecerá no histórico Apothekertrakt Schönbrunn e reunirá investidores de Venture Capital, Private Equity, family offices, representantes governamentais e líderes empresariais da Áustria, da região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), da Europa Central e Oriental (CEE) e de diversos mercados internacionais.

Com o lema “Postcard or Powerhouse – The European Imperative”, a edição de 2026 propõe uma reflexão sobre o papel da Europa em um cenário global marcado por profundas transformações geopolíticas, tecnológicas e econômicas. A conferência busca promover soluções concretas para fortalecer a capacidade de inovação, investimento e crescimento do continente.

A programação será estruturada em torno de três pilares estratégicos. O primeiro destaque será o fortalecimento das vantagens competitivas europeias, com debates sobre a resiliência da indústria austríaca, os chamados “campeões ocultos” da economia, o potencial de expansão na Europa Central e Oriental e as oportunidades trazidas pela inteligência artificial industrial e pela robótica.

O segundo eixo abordará temas ligados à soberania tecnológica, à competitividade digital e ao posicionamento da Europa diante dos desafios globais. Especialistas e tomadores de decisão discutirão tendências geopolíticas, políticas de inovação e oportunidades de investimento em tecnologias emergentes.

Já o terceiro pilar terá foco em execução e crescimento, explorando estratégias de financiamento, investimentos transfronteiriços, operações de Private Equity e casos de sucesso de expansão empresarial. Entre os destaques estará a apresentação do novo “Startup & Scale-Up Fund”, iniciativa voltada ao fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo.

A invest.austria conference consolidou-se como um importante ponto de encontro entre o setor privado e formuladores de políticas públicas, promovendo o diálogo sobre o futuro da economia europeia e o papel do capital privado na criação de empresas mais inovadoras, competitivas e sustentáveis.

Empresas, investidores e representantes do ecossistema de inovação interessados em acompanhar as principais tendências do mercado europeu de capitais e investimentos podem obter mais informações e realizar sua inscrição diretamente no site da organização.

Data: 4 de novembro de 2026

Horário: 09h00 às 21h30

Local: Apothekertrakt Schönbrunn, Viena, Áustria

Mais informações: https://invest-austria.com/conference/2026/