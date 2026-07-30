Viena está em 1º lugar no ranking de congressos

Viena tem muito a oferecer e proporcionar, em qualquer época do ano e independentemente de grandes eventos ou aniversários de personalidades ou instituições famosas. Para uma viagem urbana, a capital austríaca é, sem dúvida, altamente recomendada: uma oferta diversificada, boa infraestrutura, segurança, limpeza e consciência ambiental garantem uma estadia variada e tranquila em Viena.

O mundo profissional também reconhece as vantagens de Viena. Todos os anos, milhares de reuniões acontecem na cidade, abrangendo os mais diversos setores e áreas de atividade. Muitas delas contam com participantes de todo o mundo. Por isso, Viena ocupa continuamente as primeiras posições nos rankings internacionais de cidades para congressos. A ICCA (International Congress and Convention Association) e a UIA (Union of International Associations) publicam regularmente esses rankings, considerados referência para o setor de eventos e congressos. Ambas as organizações avaliam o número de reuniões realizadas.



O resultado da análise mais recente da UIA sobre congressos internacionais de associações foi divulgado recentemente. Em 2025, foram realizados 345 encontros internacionais em Viena. Com isso, a metrópole austríaca às margens do Danúbio ocupa o 1º lugar. Em seguida aparecem Bruxelas (329), Seul (216), Lisboa (174), Tóquio (156), Barcelona (151), Bangcoc (131), Londres (128), Copenhague (124) e Roma (120).

Há algumas semanas, a ICCA também publicou sua contagem: em 2025, Viena ficou em 4º lugar com 159 congressos internacionais, atrás de Lisboa (188), Paris (174) e Barcelona (166). Em seguida aparecem Singapura (156), Praga (133), Copenhague (131), Londres (124), Seul (121) e Tóquio (119). No segmento de Ciências Médicas, Viena ocupa inclusive o 1º lugar, à frente de Barcelona, Lisboa e Paris.

Para alcançar uma posição de destaque no ranking de congressos, é fundamental que todos os envolvidos trabalhem em conjunto: centros de convenções e locais para eventos, setor hoteleiro, agências e clientes. Somente assim é possível realizar eventos de forma bem-sucedida, contribuindo positivamente para a competitividade e a qualidade do destino para reuniões e congressos. Além disso, a frequência de congressos internacionais aumenta a atratividade de uma cidade como polo de negócios, educação e pesquisa: orientada para o futuro, inovadora e internacional. Assim, Viena continua entre os líderes mundiais.