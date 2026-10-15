TRANSPORTE E TRÁFEGO

De um modo geral, as regras e a sinalização de trânsito na Áustria correspondem às dos outros países europeus. Na Áustria é obrigatório o pagamento de portagem (Mautpflicht) em todas as auto-estradas e vias rápidas.
Disposições para veículos
Os veículos não necessitam de documentos alfandegários para passarem a alfândega. A carta de condução estrangeira permite guiar um veículo na Áustria durante um ano. A Áustria reconhece as cartas de condução de todos os países do EEE e dos Estados-membros da UE. As pessoas que viajam para a Áustria em proveniência de outros países necessitam de uma carta de condução internacional, , se não existir um respectivo acordo com o seu país natal. Caso contrário, é suficiente uma tradução para alemão da carta de condução nacional. Poderá informar-se sobre este tema junto dos automóveis clube nacionais Clube Automóvel, de Motos e Touring da Áustria (ÖAMTC) e Associação Austríaca de Automóveis, Motos e Bicicletas (ARBÖ). Os veículos estrangeiros devem exibir na retaguarda dos mesmos a identificação nacional do Estado de origem.
Para além do combustível existente no depósito é ainda permitido o transporte de mais 10 litros, isento de taxas, num bidão de reserva. As pessoas que se encontrem em viagem e que tenham a sua residência fora da União Europeia podem utilizar o seu automóvel para fins privados dentro do espaço da UE durante um período de 6 meses, de modo informal e sem que seja necessário o pagamento de taxas. Ao fim dos 6 meses de utilização o veículo deve deixar novamente o país em condições iguais aquelas que apresentava na sua entrada.
Limites de velocidade
Velocidades máximas (caso estas não se encontrem regulamentadas de outro modo pela sinalização):
Veículos ligeiros e motos:
- em estradas fora de povoações: 100 km/h
- em auto-estradas: 130 km/h
- dentro de povoações: entre as placas de sinalização de entrada e saída das povoações: 50 km/h
Caravanas até 3.500 kg:
- dentro de povoações 50 km/h
- estradas fora de povoações 100 km/h
- auto-estradas 130 km/h
Veículos ligeiros com atrelados leves (até 750 kg), veículos de tracção com o máximo de 3,5 t de peso máximo autorizado:
- dentro de povoações 50 km/h
- auto-estradas e estradas fora de povoações: 100 km/h
Veículos ligeiros com atrelado com mais de 750 kg (não excedendo o veículo de tracção e o atrelado juntos um máximo de 3,5 t de peso máximo autorizado):
- dentro de povoações 50 km/h
- estradas fora de povoações: 80 km/h
- auto-estradas: 100 km/h
Autocarros:
- dentro de povoações 50 km/h
- estradas fora de povoações 80 km/h
- auto-estradas 100 km/h (no entanto, em determinadas auto-estradas e entre as 22 e as 5 horas só são permitidos 90 km/h).
Corredor emergencial obrigatório
A formação de corredores emergenciais em casos de congestionamento em estradas e vias expressas se tornou obrigatório na Áustria a partir de 1 de janeiro de 2012. Esta medida tem como objetivo agilizar o acesso de serviços de socorro e salvamento ao local do acidente.
Obrigatoriedade de colete reflector
Nas estradas austríacas é obrigatório o uso de colete reflector fora de povoações. Isto significa que os condutores devem ter sempre consigo um colete reflector e que também o devem usar em caso de acidente ou de avaria sempre que saem para a estrada. Trata-se aqui de uma dupla obrigação, podendo esta ser também duplamente punida. A exibição do colete reflector pode ser exigida aquando de controlos rodoviários.
Transporte de crianças no carro
As crianças com menos de 14 anos e de altura inferior a 150 cm só podem ser transportadas nos respectivos assentos para crianças. Nos veículos ligeiros e nos monovolumes (e também nas chamadas “carrinhas”) só pode ser transportada uma criança por lugar, devendo esta ser devidamente presa de acordo com a idade e o tamanho.
Alcoolismo ao volante
Na Áustria o limite de álcool no sangue é de 0,5 por mil. O desrespeito deste limite é punido com multa; sob determinadas circunstâncias é até possível que o condutor venha a ser inibido de conduzir.
Obrigatoriedade de uso de cinto
Na Áustria é obrigatório o uso de cinto de segurança.
Telefonar no carro
Durante a condução só é permitido telefonar com um kit mãos livres. Este deve estar montado de modo a não influenciar o manuseamento do volante, devendo todos os elementos poder ser utilizados com uma única mão.
Disposições relativas a condutores de motos
Na Áustria é obrigatório o uso de capacetes protectores para os veículos de duas rodas. Mesmo de dia, condutores de motocicletas devem manter o farol baixo aceso. Sujeito a Pedágio compulsório.
Combustível
Em todas as estações de serviço da Áustria é vendida gasolina sem chumbo normal de 91 octanas, assim como euro-super (gasolina sem chumbo de 95 octanas) e super plus (gasolina sem chumbo de 98 octanas). A venda de gasolina com chumbo é proibida na Áustria. No entanto é possível adquirir nas estações de serviço uma substância adicional (aditivo) para os veículos sem catalizador.
Acidentes de viação, avarias
Em caso de acidentes de viação com danos pessoais é obrigatória a participação imediata à polícia, em caso de danos materiais esta obrigatoriedade só existe se não foi identificada a mútua identidade. O ÖAMTC e a ARBÖ disponibilizam um serviço de avarias 24 horas, ao qual cada condutor pode recorrer (contra pagamento para os não membros).
|Números de emergência (sem prefixo):
|Número de Emergência-Euro
|112
|Bombeiros
|122
|Polícia
|133
|Médico de resgate/urgência
|144
|Médicos-Serviço de rádio
|141
|Resgate nas montanhas
|140
|Serviço de avarias do ÖAMTC
|120
|Serviço de avarias da ARBÖ
|123
Informações de trânsito
A emissora Ö3 emite de meia em meia hora informações de trânsito de toda a Áustria e de todas as principais ligações aos países limítrofes. Em situações de perigo agudo – por exemplo em caso de condutores a conduzir na faixa contrária – o programa de rádio é imediatamente interrompido e é estabelecida uma ligação com todas as outras emissoras de rádio da radiodifusão austríaca.
A qualquer momento podem ser comunicadas informações de trânsito para o número de telefone 0800 600 601 (gratuito em toda a Áustria). Através do número de serviço 0900 600 600, número pago, é também possível ouvir telefonicamente as actuais notícias de trânsito. Para mais informações consulte on-line oe3.ORF.at.
A Austrian Airlines é a maior companhia aérea da Áustria e opera uma rede mundial de mais de 130 destinos, sendo bastante presente na Europa central e do leste. A empresa faz parte do conglomerado Lufthansa e é membra da Star Alliance.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO SOBRE LIGAÇÕES AÉREAS
Informe-se sobre as suas ligações aéreas (Search and Book Flights).
Chegada do estrangeiro/aeroportos internacionais
Os seguintes aeroportos têm ligações internacionais
Também existem ligações diárias nacionais entre estes aeroportos.
Informações centrais sobre voos (Flight Information): +43 1 7007 22233
Serviço de shuttle do aeroporto de Viena (Vienna Airport-Shuttle-Service)
O City Airport Train CAT liga em apenas 16 minutos o aeroporto de Viena com o centro da cidade (estação central de Viena): Horários (CAT Schedule)
Para mais informações sobre horários e tarifas das Vienna Airport Lines, consulte a homepage do aeroporto de Viena (Vienna International Airport), assim como para informações sobre ligações aos comboios rápidos (S-Bahn), táxis, carros de aluguer e serviços de shuttle
A Caminhos-de-ferro Austríacos e a WESTbahn oferecem opções atraentes de passagens para viagens dentro da Áustria.
Você sabia que também pode levar seu carro ou motocicleta no trem e se poupar assim de uma incômoda viagem pela rodovia?
Comboios diários com transporte de automóvel.
Transporte ferroviário de carros da linha de Tauern (Autoschleuse Tauernbahn)
A ÖBB Tauern motorail transporta também seu carro ou sua motocicleta pelo túnel Tauern (Böckstein - Mallnitz-Obervellach, 12 km).
Mais informações, incluindo detalhes sobre as condições de transporte e regulamentos de segurança, podem ser encontradas no folheto “Tauern motorail” (PDF, 0.7MB) .
Informações
Mais informações e também reservas em Caminhos-de-ferro Austríacos , por telefone através do Call Center da ÖBB, número +43 5 1717, nos nos balcões de venda de bilhetes nas estações, ou nas agências de viagem e clubes automóveis
Se quiser descobrir a Áustria, pode escolher entre uma diversidade de meios de transporte. Informe-se sobre outras possibilidades de viajar de modo descansado e confortável.
Barco
No Danúbio operam vários prestadores de serviços em diversas etapas do percurso. Para além disso, existem nos lagos austríacos ofertas de linhas regulares e de passeios de barco.
Informações junto de:
Autocarro
Os ônibus da ÖBB (Österreichische Postbus AG) percorrem 21.200 ponto de ônibus diariamente e contam com 800 linhas em toda Áustria. É possível aceder de autocarro a praticamente todos os locais turisticamente importantes.
Informações sobre a rede pública de ônibus da Áustria
Táxi
Nas cidades maiores os táxis dispõem de um taxímetro oficialmente calibrado. A tarifa é calculada e acordo com os quilómetros percorridos e o tempo dispendido. Informações sobre taxis em Viena
Nas viagens de Viena para o aeroporto (quando encomendar, por favor, peça logo um “táxi de aeroporto”) é adicionado ao preço do percurso um montante de cerca de 18 euros para a viagem de volta do táxi.
Os airport-taxis são táxis especiais previstos para operarem somente nos percursos de ida e volta do aeroporto e que se encontram à espera dos passageiros no aeroporto de Schwechat. Estes táxis devem ser encomendados com antecedência e cobram um montante fixo (inclusive bagagem) sem preço adicional para a viagem de volta.
Caminhos-de-ferro de montanha
Na Áustria existem cerca de 3.000 funiculares, telecadeiras e telesquis (Seilbahnen, Sessellifte und Schlepplifte) em funcionamento. Muitos deles permitem aceder a alturas de 3.000 m.