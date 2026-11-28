Ligações aéreas

Aeroportos importantes com ligações diárias internas e para o estrangeiro:

Transferências de aeroporto

O city airport train CAT circula entre o centro da cidade de Viena (estação central de Viena) e o aeroporto de Viena. A duração do percurso é de 16 minutos.

Os autocarros circulam entre o aeroporto e as estações Oeste, assim como para a Praça de Schweden (Schwedenplatz) e Kagran.



No aeroporto de Schwechat há táxis de airporto à espera dos passageiros. Estes táxis devem ser previamente reservados e cobram um preço fixo (inclusive bagagem) sem pagamento adicional para a viagem de volta.



Trem

Há conexões ferroviárias internacionais para quase todos os países europeus.



Trens diários com serviço de transporte de veículos





Automóvel

As normas de trânsito e a sinalização rodoviária na Áustria, em geral, estão em conformidade com as dos demais países europeus. É obrigatório pagar pedágio em todas as rodovias e vias de mão dupla na Áustria. Com exceção das áreas urbanizadas, é obrigatório levar um colete refletivo ao dirigir na Áustria. O limite de álcool no sangue é de 0,5 ml. É obrigatório usar cinto de segurança.



Velocidades máximas gerais permitidas (salvo indicação contrária da sinalização):

nas áreas urbanizadas: entre a sinalização de entrada e saída das povoações: 50 km/h

em vias de mão dupla: 100 km/h

em rodovias: 130 km/h

TÁXI



Nas maiores cidades os táxis dispõem de um taxímetro oficialmente calibrado. A tarifa é calculada não só com base nos quilômetros percorridos mas também de acordo com o tempo.

Barco

No Danúbio, há várias empresas operadoras ao longo de diferentes trechos do rio.

Além disso, nos lagos da Áustria, é possível encontrar empresas que oferecem passeios regulares e personalizados.

ônibus

Os ônibus da ÖBB (Österreichische Postbus AG) percorrem 21.100 ponto de ônibus diariamente e contam com 800 linhas em toda Áustria. É fácil chegar de ônibus a quase todos os pontos turísticos.

TELEFÉRICOS

Cerca de 3.000 funiculares, teleféricos de cadeira e teleféricos estão em operação na Áustria.

