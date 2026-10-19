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AMAG rolling GmbH

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Die AMAG ist ein global agierender Produzent von Primäraluminium und qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und –walzprodukten, die in Branchen wie der Flugzeug-, Automobil-, Maschinenbau-, und Bauindustrie eingesetzt werden.

Die AMAG verfügt über Qualifikationen bei nahezu allen namhaften Flugzeugherstellern. Mit ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

AMAG rolling GmbH
Lamprechtshausenerstraße 61
5282 Braunau am Inn - Ranshofen
Österreich
+4377228010
+437722809406
md-rolling@amag.at
http://www.amag.at
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