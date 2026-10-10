Brandauer GmbH
Kurze Info über uns
Die Firma Brandauer ist seit 1996 Hersteller von Sommerrodelbahnen, weltweit sind insgesamt 41 Anlagen in Betrieb.
Die Firma Brandauer ist seit 1996 Hersteller von Sommerrodelbahnen, weltweit sind insgesamt 41 Anlagen in Betrieb.
Vorteile der Brandauer Sommerrodelbahn:
- Einschienensystem, daher günstiger Preis
- Unauffällig in der Landschaft, keine großen Aufständerungen erforderlich
- Leicht demontierbar, dadurch kann die ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Brandauer GmbH
Schattau 64
5442 Rußbach
Österreich
5442 Rußbach
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