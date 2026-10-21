Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Candol Produktions- und HandelsgesmbH

Kurze Info über uns
Logo

Candol ist ein österreichisches Familienunternehmen, das seit 1989 für exklusive Tischkultur steht. Das aus eigener Produktion stammende Produkt "Miracle Lamps" Tischleuchten besitzt das „Austria Gütesiegel“.

Produktvorteile "Miracle Lamps"
• Große Auswahl unterschiedlicher Designs
• Sicherheitslampe, ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Österreich
+432236226250
+43223646883
sales@candol.com
http://www.candol.com
vCard