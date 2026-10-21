Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kurze Info über uns
Candol ist ein österreichisches Familienunternehmen, das seit 1989 für exklusive Tischkultur steht. Das aus eigener Produktion stammende Produkt "Miracle Lamps" Tischleuchten besitzt das „Austria Gütesiegel“.
Candol ist ein österreichisches Familienunternehmen, das seit 1989 für exklusive Tischkultur steht. Das aus eigener Produktion stammende Produkt "Miracle Lamps" Tischleuchten besitzt das „Austria Gütesiegel“.
Produktvorteile "Miracle Lamps"
• Große Auswahl unterschiedlicher Designs
• Sicherheitslampe, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Österreich
2340 Mödling
Österreich