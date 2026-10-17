CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
CONTAINEX - ein Unternehmen der WALTER GROUP - ist der führende Anbieter für Container und mobile Raumsysteme.
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CONTAINEX liefert „Raum sofort“ - das heißt Raumlösungen mit Containern – an Kunden in ganz Europa. Ob Erweiterung von Büro- und Sanitärflächen oder Ausbau der Lagerkapazitäten - CONTAINEX liefert schnell ...
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Österreich
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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Österreich
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