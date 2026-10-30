Wieder-Enderle Elisabeth Anne
Kurze Info über uns
WOHNfühlen Wieder ist ein Familienbetrieb, der seit über 30 Jahren nun schon in der zweiten Generation besteht und ausschließlich mit handgewebtem edlen Naturleinen arbeitet.
WOHNfühlen Wieder ist ein Familienbetrieb, der seit über 30 Jahren nun schon in der zweiten Generation besteht und ausschließlich mit handgewebtem edlen Naturleinen arbeitet.
Aus diesem wunderbaren, pflegeleichten und natürlichen Material entstehen traumhafte, edel ausgeführte Tischwäsche, Kissen und Vorhänge in ...
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Firmensitz
Wieder-Enderle Elisabeth Anne
AGastagweg 2
5101 Bergheim b. Salzburg
Österreich
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Wieder-Enderle Elisabeth Anne
Alpenstraße 36
5020 Salzburg
Österreich
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