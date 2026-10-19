从阿尔卑斯山到中国：奥地利技术打造世界级冬季运动体验

2026年10月15日至17日，在北京举行的2026世界冬季运动博览会（World Winter Sports Expo 2026）上，六家奥地利企业亮相奥地利国家馆。它们共同展示了奥地利创新技术如何让滑雪运动变得更加安全、舒适和富有乐趣。

您的整个冰雪运动体验都可以由奥地利技术提供支持：

多贝玛亚（Doppelmayr） 的索道系统被全球众多知名滑雪场采用，负责将游客安全高效地运送至山顶；

的索道系统被全球众多知名滑雪场采用，负责将游客安全高效地运送至山顶； Axess 提供数字化票务及出入管理解决方案；

提供数字化票务及出入管理解决方案； Sunkid 为滑雪场打造充满趣味、适合家庭和儿童参与的娱乐设施；

为滑雪场打造充满趣味、适合家庭和儿童参与的娱乐设施； Prinoth 的压雪机是全球滑雪场维护高质量雪道的首选设备；

的压雪机是全球滑雪场维护高质量雪道的首选设备； Fischer 为滑雪者提供高性能滑雪板和滑雪靴；

为滑雪者提供高性能滑雪板和滑雪靴； Wintersteiger 则提供先进的滑雪板和单板滑雪装备维护服务技术。



奥地利是一个名副其实的冬季运动强国，全国约73.4%的国土面积为山区。奥地利曾两次举办冬季奥林匹克运动会，并举办过一次冬季青年奥林匹克运动会，拥有超过一百年的冬季运动历史和传统。

作为高山滑雪的发源地，奥地利的滑雪技术和教学体系已经传播到世界各地。奥地利不仅培养出众多在各类冬季运动赛事中取得优异成绩的杰出运动员，也孕育了大量在全球冬季运动产业中具有领先地位的优秀企业。

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