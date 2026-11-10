中奥企业家委员会首次会议在京举行

11月6日，商务部与奥地利联邦经济、能源和旅游部在北京共同主办中国—奥地利企业家委员会首次会议。王文涛部长与哈特曼斯多费尔部长出席会议并致辞，中奥两国政经界代表100余人参会。

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王文涛表示，今年是中奥建交55周年，在两国领导人战略引领下，中奥双方秉持开放包容理念，推动双边经贸合作取得丰硕成果。双方共同成立中奥企业家委员会，将为两国经济界搭建双向奔赴的桥梁，推动中国“十五五”规划和奥地利《工业战略2035》深入对接。期待双方企业用好企委会机制，聚焦特色产业，深化务实合作，共同谱写中奥经贸关系新篇章。希望奥方为中国企业在奥投资兴业营造公平、开放、非歧视的环境，助力中欧经贸关系持续稳定健康发展。

哈特曼斯多费尔表示，中国是奥地利在亚洲最重要的经贸合作伙伴。奥中经济互补性强，奥政府愿同中方构建更加平衡、可靠的经贸关系，共同做大合作蛋糕，进一步挖掘对华出口潜力，欢迎中国企业赴奥投资。希望双方企业以成立企委会为契机，加强对接交流，发挥各自优势，推动更多合作成果落地。

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与会双方企业代表表示，对中奥经贸合作前景充满信心，乐见中欧贸易投资磋商取得积极进展，愿依托企委会机制相向而行，为中奥、中欧经贸关系发展发挥积极作用。

会前，在中奥两国总理见证下，王文涛部长和哈特曼斯多费尔部长共同签署了《关于成立中奥企业家委员会的谅解备忘录》。中国银行、奥地利联邦商会分别担任企委会双方主席单位。

