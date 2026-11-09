奥地利亮相Bau China 国际建筑科技博览会 尽显可持续建筑与设计核心实力

在2026年10月28日至30日举行的BAU China 2026上，奥地利首次以联合展台的形式亮相，并引起了来自中国和许多其他国家的贸易参观者、项目开发商、建筑师和公司代表的极大兴趣。在整个展会期间，奥地利展位吸引了大量参观者，展示了可持续、节能和面向未来的建筑的创新解决方案。众多的技术讨论和新的业务联系凸显了中国市场对奥地利品质、技术和创新实力的高度赞赏。





本次奥地利参展代表团汇聚多家行业优质企业，包括奥地利阿德勒涂料厂（约翰伯格霍夫两合有限公司） （Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH&Co KG ）、奥地利诺恩堡建筑物理和新能源设计有限公司（Neue Bauphysik und Energiedesign GmbH）、BECK 集团（Raimund Beck KG Wire Staples Company）, 诺合福木材有限公司(Neuhofer Holz GmbH)。各家企业携手亮相，全方位展示多元化绿色建筑技术与产品体系，核心涵盖环保可持续涂料方案、现代化装饰板材与墙面围护系统、低能耗建筑设计理念，以及搭载创新木钉系统的循环木结构建造技术。同时，展台还同步展示了Studio F. A. 保时捷设计（Porsche Design）、木结构和气候友好型建筑解决方案的浓厚兴趣，并为奥地利和中国未来的合作奠定了良好的基础。