“维也纳普拉特游乐园文化”入选联合国教科文组织文化遗产名录  

奥地利不仅是一个经济强国和充满企业家精神的国家，拥有众多满怀热情、勇于创新的企业家；同时也是一个文化底蕴深厚、珍视并传承自身习俗与传统的国家。奥地利拥有众多独具特色的文化场所和传统节庆，其中一些已被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产或文化遗产。通过这些认定，联合国教科文组织致力于保护和传承文化遗产，其范围不仅包括历史遗址、纪念建筑、文化景观和场所，也涵盖艺术和口述传统、社会习俗与仪式、传统手工技艺以及表演艺术等。



今年10月中旬“国际非物质文化遗产日”之际，奥地利又有6项文化传统被列入非物质文化遗产名录。其中包括约德尔唱法、瓦尔瑟河谷（Walsertal）传统服饰的制作技艺及相关知识，以及围绕珍稀牛种“Tux-Zillertaler”的传统知识和文化习俗。此外，维也纳一项极具代表性的文化传统也正式入选：“维也纳普拉特游乐园文化”。



维也纳普拉特游乐园（Wiener Wurstelprater）是世界上历史最悠久的游乐园之一，也是深受游客欢迎、享誉国际的旅游景点。与许多其他游乐园不同，普拉特游乐园至今仍然免费开放，游客无需购买门票即可进入，这也使其成为一个独特而多元的公共交流空间。每年约有700万人到访这里，体验园内200多项游乐设施和50家餐饮场所。此外，普拉特游乐园还曾为众多作家、作曲家和电影人带来灵感，并多次成为文学、音乐和影视作品的主题与取景地。

普拉特地区最初是皇室狩猎场，只有贵族才能进入。1766年，约瑟夫二世皇帝将这片绿地向维也纳市民开放，作为公众休闲放松的场所。随着餐饮经营获准进入，这里逐渐形成了延续至今的独特氛围。除了餐馆经营者、咖啡商和姜饼制作商纷纷开设摊位，各种秋千、旋转游乐设施和保龄球道也陆续出现。自此，普拉特不仅是休闲之地，也逐渐成为娱乐活动的中心。从早期的奇珍展览馆、木偶剧院和射击摊，到手摇风琴艺人、酒馆歌手和女子乐团；从“维也纳的威尼斯”（可能是世界上最早的主题乐园）和著名的维也纳摩天轮，到如今采用先进技术的大型现代游乐设施，普拉特游乐园自诞生以来一直不断发展变化。这一传统能够延续至今，很大程度上得益于所谓的“普拉特家族”代代相传的经验和知识。许多家族自19世纪起便在普拉特经营，如今约90%的经营场所仍由这些家族掌握。他们熟悉这里的一切，世代塑造着普拉特的面貌，并使其始终保持活力。而正是在这些经营者与游客的共同参与下，形成了普拉特独一无二的氛围。

如今，这一延续数百年的传统与文化正式被列入非物质文化遗产名录，也恰逢今年维也纳普拉特游乐园迎来260周年纪念。因此，一场探索联合国教科文组织世界及文化遗产的奥地利之旅，不妨就从维也纳开始，再一路延伸至奥地利各地。