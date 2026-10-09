Acredia Versicherung AG
개요
55% 시장 점유율과 299억 유로의 총부채: ACREDIA사는 오스트리아의 선도적인 신용보험사로서 국내외의 부채를 보호합니다. 당사는 고객들을 위해 리스크를 인지하고 고객들의 상환능력이 부족할 때 이들을 지원합니다.
55% 시장 점유율과 299억 유로의 총부채: ACREDIA사는 오스트리아의 선도적인 신용보험사로서 국내외의 부채를 보호합니다. 당사는 고객들을 위해 리스크를 인지하고 고객들의 상환능력이 부족할 때 이들을 지원합니다.
ACREDIA그룹의 매출은 891억 유로에 달하고 있습니다. 모기업인 Euler Hermes AG/Hamburg 및 Oesterreichische Kontrollbank/Wien을 통해 ACREDIA사의 뒤에는 탄탄한 재무구조가 자리하고 있습니다. 오스트리아의 인증받은 선도적 업체로서 ACREDIA사는 "오스트리아를 선도하는 기업들"이라는 ...
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