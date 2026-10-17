Admonter Holzindustrie AG
개요
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG사는 약 280명의 임직원을 거느리고 있는 세계 시장을 무대로 활동하고 있는 기업입니다. 연간 매출액 6,900만 유로(2021년) 을 자랑하는 당사가 공급 중인 고급 천연목재 제품은 아드몬트에 소재한 자체 공장에서만 생산되고 있습니다.
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG사는 약 280명의 임직원을 거느리고 있는 세계 시장을 무대로 활동하고 있는 기업입니다. 연간 매출액 6,900만 유로(2021년) 을 자랑하는 당사가 공급 중인 고급 천연목재 제품은 아드몬트에 소재한 자체 공장에서만 생산되고 있습니다.
시대를 초월한 품질력 - Admonter 제품은 당연한 선택입니다.
천연 목재의 장점은 긴 내구성에 있습니다: ADMONTER사는 지속 가능한 산림에서 비록하는 목재, 수작업으로 관리되는 품질 작업 및 언제 어느곳에서도 분위기를 창출해내는 시대를 초월한 디자인을 제공하고 ...
컨택방법
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본부
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
오스트리아
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