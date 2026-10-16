AHT Cooling Systems GmbH
개요
AHT사는 지난 35년간 전세계 유명 슈퍼마켓 체인, 대형할인매장, 및 아이크림 및 음료생산업체등에게 레디 투 플러그 인 방식의 판매 촉진용 냉장 및 냉동 진열기기를 공급해 오고 있습니다. 세계시장에서 확고한 위치를 점하고 있는 AHT그룹은 현재 1.600여명의 임직원을 고용하고 있으며, 오스트리아, 중국, 브라질, 그리고 미국 등 4 곳에 생산거점을 두고 있습니다. 또한 12곳의 유통 및 서비스 지사와 1곳의 연구개발 및 혁신 센터를 운영 중에 있습니다.
AHT사는 지난 35년간 전세계 유명 슈퍼마켓 체인, 대형할인매장, 및 아이크림 및 음료생산업체등에게 레디 투 플러그 인 방식의 판매 촉진용 냉장 및 냉동 진열기기를 공급해 오고 있습니다. 세계시장에서 확고한 위치를 점하고 있는 AHT그룹은 현재 1.600여명의 임직원을 고용하고 있으며, 오스트리아, 중국, 브라질, 그리고 미국 등 4 곳에 생산거점을 두고 있습니다. 또한 12곳의 유통 및 서비스 지사와 1곳의 연구개발 및 혁신 센터를 운영 중에 있습니다.
AHT사의 경영철학은 아래와 같은 4개의 핵심가치에 기반하고 있습니다:
• 지속가능성
• 에너지 효율
• ...
컨택방법
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본부
AHT Cooling Systems GmbH
Werksgasse 57
8786 Rottenmann
오스트리아
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