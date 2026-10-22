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AME International GmbH

개요
심벌 마크

AME사는 턴키 방식의 3차 의료 기관에서부터 의료 기기 및 디지털 보건 솔루션에 이르기까지 선구적인 의료 인프라를 구축해 나가고 있습니다.

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본부

AME International GmbH
Hietzinger Hauptstraße 46
1130 Wien
오스트리아
+4315035979
+431503597920
office@ame.eu
http://www.ame.eu/
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