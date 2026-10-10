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Andritz AG

개요
심벌 마크

세계적인 기술 그룹 ANDRITZ사는 다양한 산업 분야에서 혁신적인 플랜트, 장비, 시스템 및 서비스에 이르기까지 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

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본부

Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
오스트리아
+4331669020
+4380569004
https://www.andritz.com/
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