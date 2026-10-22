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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

개요
심벌 마크

AT&S사는 고품질 인쇄 회로 기판 및 IC 기판 생산 부문의 선도적인 기업입니다.

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본부

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
오스트리아
+4338422000
+433842200216
sales@ats.net
https://ats.net
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