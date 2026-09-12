ATM Recyclingsystems GmbH
개요
Arnold Technologie für Metallrecycling의 약자인 ATM사는 80여년의 긴 업계경험을 지닌 ASCO Group International그룹의 대표회사입니다. 당사는 2차원료 프로세싱을 위한 금속리싸이클링시스템을 세계 전역에서 개발, 설계, 생산 및 서비스해 오고 있습니다.
Arnold Technologie für Metallrecycling의 약자인 ATM사는 80여년의 긴 업계경험을 지닌 ASCO Group International그룹의 대표회사입니다. 당사는 2차원료 프로세싱을 위한 금속리싸이클링시스템을 세계 전역에서 개발, 설계, 생산 및 서비스해 오고 있습니다.
당사의 본사는 폰스토르프에 위치하고 있으며 뉴/ 올드 스크랩, 금속칩, 연삭슬러지, 주물, 바 및 기타 금속폐기물의 프로세싱을 위한 다양한 고급 기술 솔루션을 제공하고 있습니다.
파트너사 및 직원들과의 오랜 협업관계, 혁신적인 기술 솔루션,그리고 광범위한 서비스는 ...
컨택방법
컨택방법
본부
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
오스트리아
8753 Fohnsdorf
오스트리아