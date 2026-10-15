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AVL List GmbH

개요
심벌 마크

AVL사는 승용차, 상용차, 고정식 엔진, 대형 엔진 및 차량에서 이들의 통합을 위한 구동 시스템의 개발, 시뮬레이션 및 테스트 부문에 있어서 세계 최대 기업입니다.

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본부

AVL List GmbH
Hans-List-Platz 1
8020 Graz
오스트리아
+433167870
+43316787400
info@avl.com
http://www.avl.com
https://www.linkedin.com/company/avl/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
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