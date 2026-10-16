한국어
Seitennavigation
Inhalt

battenfeld-cincinnati Austria GmbH

개요
심벌 마크

battenfeld-cincinnati사는 고객 맞춤형 에너지 효율적인 고성능 압출기 및 전체 압출 라인 생산 부문을 선도하고 있습니다.

산업

컨택방법

컨택방법

본부

battenfeld-cincinnati Austria GmbH
Laxenburger Straße 246
1230 Wien
오스트리아
+431610060
+4316100655495
austria@battenfeld-cincinnati.com
https://www.battenfeld-cincinnati.com/
vCard